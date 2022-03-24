Ünlü oyuncudan ‘Recep İvedik’ severlerine müjde Nurullah Çelebi: “Gülmeye ihtiyacımız olduğu bir dönemde sorumluluk alıp kamera karşısına geçeceğiz” “Recep İvedik dışında sinema filmi düşünmüyorum”

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Şahan Gökbakar’ın başrolünü oynadığı Recep İvedik filminde ‘Nurullah’ karakterini canlandıran Nurullah Çelebi, serinin 7. filmi için çalışmaların başladığını söyledi.

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