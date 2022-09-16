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Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, park halindeyken freni boşalan TIR, park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi Postane yolu üzerinde meydana geldi. Park halindeyken freni boşalan TIR, yokuştan kaymaya başladı. Cadde üzerinde yol kenarında park halinde olan 2 araca çarpan TIR, kaldırıma çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda ise hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-09-16 22:36:36



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