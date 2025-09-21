Kocaelispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kocaelispor haftayı 2, Çaykur Rizespor ise 5 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 45+1'de Ibrahim Olawoyin atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 45+13. dakikada penaltıdan Bruno Petkovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor puanını 2'ye, Çaykur Rizespor ise 5'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
45’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sowe’un ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
45+5’inci dakikada Kocaelispor’un taç atışının ardından topun ceza sahasında Hojer’in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonunda pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
45+12’inci dakikada Petkovic, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1’lik skorla sona erdi.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut
KOCAELİSPOR: Jovanovic- Dijksteel (Dk. 84 Ahmet), Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita (Dk. 84 Serdar), Rivas (Dk. 67 Agrei), Tayfur, Churlinov (Dk.78 Nonge), Petkovic
ÇAYKUR RİZESPOR: Rofana - Mithat, Samet, Sagnan (Dk. 31 Atila), Hojer, Papanikoluou, Olawoyin (Dk. 90+5 Taylan), Augusto (Dk. 60 Buljubasic), Laci (Dk. 60 Muhammet Taha), Zeqiri (Dk.31 Halil) Sowe
GOLLER: Dk. 45+12 Petkovic (P) (Kocaelispor) - Dk.45 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Show, Churlinov, Muharrem, Serdar (Kocaelispor) - Sagnan Laci, Rofana, Hojer (Çaykur Rizespor)