        Kocaelispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Kocaelispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kocaelispor haftayı 2, Çaykur Rizespor ise 5 puanla tamamladı.

        Giriş: 21.09.2025 - 19:21 Güncelleme: 21.09.2025 - 19:44
        Kocaeli'de puanlar paylaşıldı!
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 45+1'de Ibrahim Olawoyin atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 45+13. dakikada penaltıdan Bruno Petkovic kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Kocaelispor puanını 2'ye, Çaykur Rizespor ise 5'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        45’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sowe’un ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

        45+5’inci dakikada Kocaelispor’un taç atışının ardından topun ceza sahasında Hojer’in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonunda pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

        45+12’inci dakikada Petkovic, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1

        Karşılaşma 1-1’lik skorla sona erdi.

        STAT: Kocaeli

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut

        KOCAELİSPOR: Jovanovic- Dijksteel (Dk. 84 Ahmet), Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita (Dk. 84 Serdar), Rivas (Dk. 67 Agrei), Tayfur, Churlinov (Dk.78 Nonge), Petkovic

        ÇAYKUR RİZESPOR: Rofana - Mithat, Samet, Sagnan (Dk. 31 Atila), Hojer, Papanikoluou, Olawoyin (Dk. 90+5 Taylan), Augusto (Dk. 60 Buljubasic), Laci (Dk. 60 Muhammet Taha), Zeqiri (Dk.31 Halil) Sowe

        GOLLER: Dk. 45+12 Petkovic (P) (Kocaelispor) - Dk.45 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

        SARI KART: Show, Churlinov, Muharrem, Serdar (Kocaelispor) - Sagnan Laci, Rofana, Hojer (Çaykur Rizespor)

