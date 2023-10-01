Kocaelispor: 3 - Ankara Keçiörengücü: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor evinde Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında formda iki takım Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelspor 3-0 kazandı..
Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 15'e yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir
Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Burak Öksüz, Atilla Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Cem Ekinci), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Fofana), Amaral (Dk.Mert Çölgeçen), Candeias (Dk. 90+1 Atabey Çiçek), Beridze (Dk. 67 Barış Alıcı), Tanque
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım (Dk. 67 Özer Özdemir), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cihan, Orhan Nahırcı (Dk. 68 Camara), Erkam Develi, Bardhi (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Ariyibi, İnnocent (Dk.46 Melih İnan), Dembele (Dk. 77 Koray Kılınç)
Goller: Dk.8 Yusuf Cihat Çelik, Dk.38 Candeias (penaltıdan), Dk. 83 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Ceylan, Dk. 39 Tanque, Dk. 45+2 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 27 Orhan Nahırcı, Dk. 35 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)