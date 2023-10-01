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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Kocaelispor: 3 - Ankara Keçiörengücü: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 3 - Ankara Keçiörengücü: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor evinde Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:44
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        Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında formda iki takım Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı.

        Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelspor 3-0 kazandı..

        Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 15'e yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.

        Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir

        Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Burak Öksüz, Atilla Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Cem Ekinci), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Fofana), Amaral (Dk.Mert Çölgeçen), Candeias (Dk. 90+1 Atabey Çiçek), Beridze (Dk. 67 Barış Alıcı), Tanque

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım (Dk. 67 Özer Özdemir), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cihan, Orhan Nahırcı (Dk. 68 Camara), Erkam Develi, Bardhi (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Ariyibi, İnnocent (Dk.46 Melih İnan), Dembele (Dk. 77 Koray Kılınç)

        Goller: Dk.8 Yusuf Cihat Çelik, Dk.38 Candeias (penaltıdan), Dk. 83 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Ceylan, Dk. 39 Tanque, Dk. 45+2 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 27 Orhan Nahırcı, Dk. 35 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)

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