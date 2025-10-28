Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Ligde son 3 maçını kazanarak yüksek motivasyonla yeni haftaya başlayan Körfez ekibinde Teknik Direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde Körfez Brunga Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin son hafta aldıkları 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle daha özgüvenli olacağını belirten İnan, güçlü rakibe karşı iyi oyun sergileyeceklerini ve kazanabilecek durumda olduklarını kaydetti.

"FUTBOL DÜNÜ OLMAYAN BİR OYUN"

3 haftadır aldıkları galibiyetler ve takımın yükselen grafiğine değinen Selçuk İnan, "Değişim için, gelişim için bir an yetmiyor, birçok an gerekiyor. Bir konuşma ya da bir çalışma yetmiyor. Bunları sürekli yapmak gerekiyor. Evet, iyi oynuyorduk ve sonuç alamıyorduk. Son dönemlerde iyi oyunun karşılığını puan ya da maç kazanımı olarak geri aldık. Oyuncularımı bu yüzden hep kutladım. Çünkü gerçekten çok çalışıyorlar, bir şeyleri başarmayı çok istiyorlar. Bu yolda da çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Şu anlık karşılığını aldılar ama geçmişte kaldı. Futbol maalesef dünü olmayan, biraz da vefasız bir oyun. Hep hazır olmanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu çalışma hiç bitmeyecek ve bu gelişim devam edecek" ifadelerini kullandı.

REKLAM "MAÇI KAZANABİLECEK DURUMDAYIZ" 40 yaşındaki teknik adam, Başakşehir maçı öncesi hazırlıkları ve rakibi de değerlendirerek, "Başakşehir oynadığı maçlarda oyunun kontrolünü almaya çalışan bir takım rolü çiziyor. Biz bunu biliyoruz. Önemli oyuncuları ve önemli bir oyunu var. Her ne kadar sezon başında istedikleri başlangıcı yapamamış olsalar da güçlü bir takım, biliyoruz. Haftanın açılış maçı. İyi bir maç olacağını, taraftarların zevk alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmeden, doğru mücadele, doğru oyunla inşallah kazanan taraf biz oluruz. Bizim için çok zor bir deplasman olacak. Son maçı da kazandılar. Özgüvenleri açısından önemli bir maçtı. Güçlü ve belli bir oyun planı olan bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de son dönemde yakalamış olduğumuz performansımızla maçı kazanabilecek durumdayız. Bu yönde çalışıyoruz. Çıkacağız mücadelemizi göstereceğiz" şeklinde konuştu. Alanyaspor maçının ardından spor kamuoyunda galibiyetlerdeki başarının kendisine yazılmasıyla alakalı yapılan yorumlara değinen İnan, "Bütün hayatım böyle geçti. Bunlar futbolda çok doğal şeyler. Bazen çok övülürsünüz, bazen çok eleştirilirsiniz. Arada uçurum da olabiliyor. Buna çok alıştık geçmişte, gençlik zamanlarımda bunları kontrol etmekte biraz zorlanıyordum ama artık bu bizim için daha basit hale geldi. Bunlarla çok ilgilenmiyorum. Evet tabii ki gururumuzu okşuyor. İnsanız, duygularımız var. Çok önemli şeyler ama bu övgülerin büyük bir bölümünün oyuncularım için geçerli olması lazım. En azından ben öyle düşünüyorum. Asıl övgüyü onlar hak ediyor. Futbolda şampiyon olursunuz o gün en iyi hoca sizsinizdir. Lig başlar ve 2 tane maç kaybederseniz sizden kötüsü yoktur. O yüzden bunlara çok takılmamak lazım. Benim için önemli olan şey; iyi durumdayız, özgüvenimiz yerinde ve bunu olabildiğince devam ettirmek, üzerine koyarak devam ettirmek. Onun dışında çok fazla bir düşüncem yok. Bir tane maç var. Önümüzde onu kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sonrasında olacak yorumlar ya da gelişecek olaylar açıkçası benim çok ilgi alanım değil" cümlelerine yer verdi.