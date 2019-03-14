Bursa'nın Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi'nde, 26 Ağustos 2016'da, bir büfede meydana gelen olayda Yaprak Tanrıkulu (28) ve eşi Vural Tanrıkulu arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, Yaprak Tanrıkulu, elindeki pompalı tüfeği eşine ateşledi. Ancak tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Haktan Çete'ye (16) isabet etti. Ağır yaralanan Çete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaprak Tanrıkulu'nun yanlışlıkla vurup öldürdüğü Haktan Çete, 16 yaşındaydı.

BÖLGE MAHKEMESİ CEZAYI AZ BULDU

DHA'da yer alan habere göre Haktan Çete'yi vurarak ölümüne neden olan Yaprak Tanrıkulu'na mahkemece verilen 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce 'az' bulunarak, bozulması üzerine Tanrıkulu yeniden hakim karşısına çıktı. "Çocuklarım mağdur" diyerek, tahliyesini talep eden Tanrıkulu'nun cezası artırılarak, 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.