Hamburg'ta yaşayan ve sitede 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, 7 yıldır evli olduğu eşinden bıktığını ve artık daha fazla onunla birlikte yaşayamadığını söyledi.

'Kullanılmış koca' başlığıyla satış ilanı açan kadın, geçtiğimiz Noel'de artık birbirlerine ait olduklarını hissetmediklerini, kocasından vazgeçmek istediğini, fiyatın ise pazarlığa açık olduğunu fakat takas kabul etmediğini söyledi.

Kocası ise, eşinin kendisi için internette ilan verdiğini Abendblatt gazetesinin haber ile öğrendi. İlanla ilgili oldukça iyi dönüşler aldığını söyleyen kadın, daha sonra bunu eğlence için yaptığını belirtti.

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