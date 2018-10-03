Koç Topluluğu’nun bilişim şirketi KoçSistem, The Boston Consulting Group (BCG) ile iş birliği yaparak yeni bir teknoloji şirketi kurdu. KoçDigital adıyla hayata geçen yeni şirketin tanıtımını yapan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2016 yılında başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı'nın en önemli stratejik önceliklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu programla, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi, gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı ve Türkiye'de dijital dönüşüme de liderlik ederek ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Koç Topluluğu şirketlerinin 2017 başında dijital dönüşümde uzun vadeli stratejilerini destekleyen planlarını ortaya koyduğunu kaydeden Çakıroğlu, "Bu planlarda, veri analitiğinden yapay zekâya, Nesnelerin İnterneti'nden (IoT) blockchain’e, müşteri deneyimi süreçlerinin yeninden tasarlanmasından, Sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede 300’den fazla proje yer alıyor. Bu projelerin yarısından fazlasının ortak noktası da ileri veri analizi yetkinliklerine ihtiyaç duyuluyor olması. Tüm bu sebeplerle ileri analitik yetkinliklerimizi çok daha geniş bir vizyonla küresel seviyeye çıkartmaya karar verdik. Bu hedef doğrultusunda KoçSistem iştiraki olarak KoçDigital’i kurduk" dedi.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRECEK

KoçDigital’in önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL seviyesinde ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu hesapladıklarını kaydeden Çakıroğlu, "Vizyonumuz Türkiye ile sınırlı değil. Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışındaki coğrafyalara da taşıyarak, ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Dijital dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir olması için en önemli başarı unsurunun yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirten Çakıroğlu, bu çerçevede KoçDigital bünyesinde kurulan KoçDigital Akademi'nin, ileri analitik ve IoT başta olmak üzere teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacağını kaydetti.

'YURTDIŞINA DA HİZMET VERECEĞİZ'

KoçDigital’in yalnızca danışmanlık hizmeti gibi çözüm vermeyeceğini belirten Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, tüm bileşenleriyle müşterilerinin yanında yer alarak, çözümleri birlikte hayata geçirecek bir iş modeli kurduklarını söyledi.

Haşimoğlu, "KoçDigital’in sadece Türkiye’deki firmaların değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki firmaların da ‘IoT’ ve ‘İleri Analitik’ konularındaki ihtiyaçlarını karşılamada çözüm ortağı olmak üzere konumlandırdık. Türkiye'nin bu alanda teknoloji ihracatçısı durumuna gelmeyi hedefliyoruz" dedi. Tamer Haşimoğlu, KoçDigital'in sunduğu hizmetler karşılığında, yaratılan katma değer ortaya çıktıkça bir gelir elde etmeyi öngördüğünü bilgisini paylaştı.

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca da KoçDigital’in KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak ileri teknolojileri yurt içi ve yurt dışında müşterilere sunmak hedefiyle kurulduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

KoçDigital’in ortağı BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ise "Türkiye’nin bölgesinde dijital dönüşümde öncü olmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ediyoruz" dile konuştu.

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