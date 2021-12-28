İHA

Bilecik'te 18 yıldır çiçek satan Sertaç Sezer, kokina çiçeğinin kasım ve aralık ayında çıktığını ve yılbaşına kadar sürekli satılan bir çiçek türü olduğu söyledi.

Üzerindeki kırmızı meyvelerin bir yıl boyunca kalması halinde ev sahibi olunacağına inanıldığını anlatan Sezer sözlerine şöyle devam etti:

"Kokina dağlarda ve yol kenarlarında gördüğümüz dikenli bir bitki ve kırmızı meyveleri var. Kokina bitkileri, üzerindeki yeşil, dikenli yaprakları ve kırmızı meyveleriyle yılbaşını en iyi şekilde yansıtan çiçekler olarak bilinmektedir. Kokinanın şans ve mutluluk getirdiği bilinmektedir. Rivayete göre alınan kokinaların meyvelerinin bir sonraki yıla kadar üzerinde durması ev sahibi olunacağı anlamına gelir. Bunun yüzünden yılbaşı öncesi bu çiçeğe yoğun talep var. Kokina bitkileri Akdeniz bölgesi ve İran tarafında yetişmektedir. Biz de demet şeklinde satmaktayız. Evlerimizde cam vazoların içinde yılbaşını en iyi şekilde yansıtan ve dekor amaçlı kullanılan çiçeklerdir."