Kokoreç tarifi, nasıl yapılır?

Kokoreç genellikle sokaklarda ya da kokoreç satışı yapan aperatif büfelerinde tüketilir. Evde kokoreç yapmak biraz zahmetlidir ancak zevkle yenildiği için bu zahmete değer.

Kokoreç Tarifi Malzemeleri:

1 adet hazır kuzu bağırsağı sarması

Sıvı yağ

Tuz, kimyon, pul biber, kekik

Kokoreç Tarifi Yapımı:

Bağırsakların içi ve dışı iyice temizlenir ve ılık su ile yıkanır.

Kokorecin içi mumbar, dışı ise ince bağırsaktır.

Büyük ve uzun bir şişe yıkanan temizlenen mumbarlar ile başlanır daha sonra etrafına ince bağırsak dolanarak aralarına da kuyruk yağı yerleştirilir ve tamamen sarılır.

Fırın 180°C de ısıtılır. Şiş düzeneği gril kısmına geçirilir, altına bir tepsi konulur. Fırında iyice kızartılır. 45 dakika kadar yeterli olacaktır.

Pişince çıkarıp bir tahta üzerinde yuvarlak olarak kesilir.

Bir ızgarada baharatları ve tuzu eklendikten sonra harmanlanarak kavrulur.

İster ekmek arasında ister servis edilerek tüketilir. Afiyet olsun.