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Kolajen içeren 15 besin: Cildi genç tutuyor ve organları koruyorlar

Kolajen, vücudumuz tarafından oluşturulan bir proteindir. Son derece önemli bir göreve sahip olan kolajen; cilde parlaklık verir ve esnekliğini sağlar, kemik ve kasları bir arada tutar, organları korur. Kişi yaşlandıkça vücudun ürettiği kolajen oranı düşer bu da deride; kuruma, sarkma ve kırışıklığın oluşmasına neden olur. Bunu engellemek için ek gıda olarak kolajen desteği alınabildiği gibi doğal yollarla da kolajen seviyesi artırılabilir.

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  • Kolajen içeren 15 besin: Cildi genç tutuyor ve organları koruyorlar

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