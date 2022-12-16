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Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

Ödem genelde ellerde, ayaklarda ve bacaklarda görülür ve vücudun ağırlaşmasına neden olur. Ödem; adet, menopoz, aşırı kilo, yetersiz su tüketimi, fazla tuz-şeker kullanımı ve hareketsiz yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sizler için derlediğimiz bu besinler; sindirim sistemini düzenleyerek, ödem atılmasında etkili bir rol oynuyor.

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  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    YABAN MERSİNİ

    A,B,C vitaminleri ile yüksek oranda lif içeren yaban mersini, sindirim sisteminin etkili çalışmasına ve vücudun ödem atmasına yardımcı oluyor. 
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    SALATALIK

    Neredeyse tamamı sudan oluşan salatalık, vücudun su oranını yükselttiği gibi ödem de attırıyor. İçme suyuna biraz salatalık doğrayın ve birkaç saat beklettikten sonra tüketin. Bu şekilde vücuttaki ödemi atabilirsiniz. 
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    YEŞİL ÇAY

    Diyetlerin vazgeçilmezi olan yeşil çay, vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi ödem atmaya da yardımcı olur. 
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    YOĞURT

    Yoğurdun içindeki probiyotikler bağışıklığı güçlendirir ve vücudun toksin atmasını sağlar. Ayrıca vücutta ödem oluşumunu engellemek konusunda oldukça etkilidir.
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    ADA ÇAYI

    Ada çayı içinde bulunan diüretik maddeler sayesinde ödem atımına yardımcı olur.
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    YULAF

    Yulafın içinde bol miktarda olan lif ve beta glukan, bağırsakları hareketlendirir dolayısıyla ödemin atılmasına yardımcı olur.
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    TURP

    Doğal diüretik besinler arasında yer alan turp, vücuttan fazla suyun atılmasında çok etkilidir.
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    MAYDANOZ

    Maydanoz içindeki etken maddeler nedeniyle doğal diüretik, yani su atıcı etki yapar. Aynı zamanda içinde A ve C vitaminlerinin yanı sıra bolca lif bulunur. 
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    ANANAS

    Ananas içindeki bromelain sayesinde vücuttan su atımını arttırır. Ayrıca potasyum ve lif açısından da zengindir.
  • Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayan besinler: Şişkinliği azaltarak zayıflamaya yardım ediyorlar

    SU

    Kişinin günlük alması gereken su miktarını tüketmesi, ödem atmak açısından çok önemlidir. Su, vücuttaki sodyum oranını düşürür ve şişkinliği alır. 

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