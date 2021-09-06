Araştırmasını umum sicil defterleri, ticari sicil kayıtları, çeşitli mecmualar, dönem gazetelerini ele alarak derinleştirdiğini anlatan Kural, "Yaklaşık 20 yıldır daha çok siyah beyaz fotoğraflar toparlıyorum. Bu çerçevede özellikle 1870'li yıllardan 1980'li yıllara kadar geçen dönemi, fotoğrafçılarıyla birlikte işledim. Malatya ve Sivas yöresine ait bir fotoğraf koleksiyonuna sahibim. Bunun içerisinde askerler, gelin ve damatlar, öğretmenler, öğrenciler, memurlar gibi çeşitli fotoğraflar var. Daha sonrasında bizlere binlerce cansız eser bırakan bu ustaların öykülerini bir kitapta derledik. Böylece onları, çekmiş olduğu fotoğraflarla ele almış olduk" ifadelerini kullandı.