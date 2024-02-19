Kolombiya, barışa katkı için Ukrayna'ya silah göndermeyecek

Almanya'nın Münih kentinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Petro, Ukrayna'nın silaha değil barışa ihtiyacı olduğunu ve Kolombiya olarak orta yolun bulunması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Petro, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonra erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kolombiya barışa destek için Ukrayna'ya silah göndermeyecek ancak taraflar arasında diyaloğun sağlanması için yardıma hazırdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah gönderilmesinin savaşı körüklemekten başka bir işe yaramadığını dile getiren Petro, uluslararası kamuoyunun büyük çoğunluğunun bu çatışmaya karşı olduğunu kaydetti.

"Birbirimizi öldürerek vakit kaybediyoruz"

Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) dönüştürülmesi gerektiğini savunarak, "Birbirimizi öldürerek vakit kaybediyoruz. Büyük çoğunluk barış istiyor ancak veto yetkisi olanlar bunu engelliyor, buna demokrasi denmez. Eğer gerçekten küresel demokrasiyi inşa etmek istiyorsak, çoğunluğun sahip olduğu oylar vetodan daha değerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.