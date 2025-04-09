Konferans Ligi çeyrek final heyecanı yarın başlıyor
UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarın oynanacak çeyrek final maçların TSİ programı şu şekilde:
19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)
22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)
22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.