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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde 6. hafta serüveni yarın başlıyor - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 6. hafta serüveni yarın başlıyor

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 20.45'te sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacakken, Beşiktaş 23.00'de Lugano'ya konuk olacaK

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:05
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        Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın oynanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 20.45’te sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde diğer müsabakanın sonucuna bakılmaksızın gruptan çıkacak. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise TSİ 23.00'te İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

        UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARINDA 6. HAFTANIN (TSİ) PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

        20.45 Legia Varşova - AZ Alkmaar

        20.45 Zrinjski - Aston Villa

        20.45 Genk - Cukaricki

        20.45 Ferencvaros - Fiorentina

        20.45 PAOK - HJK

        20.45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt

        20.45 Ludogorets - Nordsjaelland

        20.45 Fenerbahçe - Spartak Trnava

        23.00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana

        23.00 Lille - KI Klaksvik

        23.00 Maccabi Tel Aviv - Gent

        23.00 Zorya - Breidablik

        23.00 Viktoria Plzen - Astana

        23.00 Dinamo Zagreb - Ballkani

        23.00 Club Brugge - Bodo/Glimt

        23.00 Lugano - Beşiktaş

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