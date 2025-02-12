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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi play-off turu yarın başlayacak! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi play-off turu yarın başlayacak!

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu heyecanı yarın oynanacak 8 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:15
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        Konferans Ligi play-off turu yarın başlayacak!
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        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun bu turunda yarın 8 maç yapılacak.

        RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmamıştı.

        İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

        Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

        20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

        20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

        20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

        20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

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        23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

        23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

        23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​

        23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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