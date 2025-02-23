Kongreden notlar

AK Parti’nin vitrini olan MKYK’daki değişim yenilik ve il-ilçe kongrelerindeki gençleştirme hamlelerine uygun mu? Parti tabanının beklentilerini karşılıyor mu? Kritik sorular bunlar…

Listeye baktığımızda ilk göze çarpan detay şu: Eskiden olduğu gibi belirgin-baskın bir ideolojik ekip bulunmuyor. Örneğin Milli Görüş ekibi, Has Parti’den gelenler gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yönetimi, Anayasa yapım süreci ve 2008’den önce gidilmesi muhtemel bir seçime yönelik bir MKYK listesi oluşturmuş. Listede her kesimi kucaklamayı amaçlayan isimlere yer verildiği görülüyor.

AK Parti’nin yeni MKYK’sında mevcutlar dışında İmralı sürecine katkı verebilecek Kürt kökenli isimlere yer verilmemiş. İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener yok ama ruhunun listede olduğu görülüyor. İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen beş ismin tamamı da MKYK’da yer bulmuş. Gelecek Partisi’nden ayrılan Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı da listede. İYİ Parti’nin, “Ömer’in Yolu” adlı seçim kampanyasını yürüten, daha önce AK Parti’nin çalışmalarına da katkı vermiş, Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin kurucusu Muhammed Faruk Acar da listede yer alıyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve Ünal Karaman listede yer alıyor ancak şarkıcı Sinan Akçıl son dakika kararıyla listede yer bulamadı.

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Kongrede tüzük değişikliğine gidilerek, yeni genel başkanlıkları ihdas edildi. Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu, Sağlık Politikalarından Sorumlu, Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu genel başkanlıkları oluşturuldu. Ayrıca Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu genel başkan yardımcılığının ismi Çevre ve Şehircilik Politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak değiştirildi. Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da genç kontenjanından MKYK listesine girdi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Klasik müzik şöleniyle başlayan Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden, “Hep yansın bu ışık gönüllerde” dizelerini salona verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının selamlama bölümünde Abdürrahim Karakoç’un şiirini okudu. Güncel siyasetle ilgili bölümde muhalefette yaşanan tartışmaları, CHP Kurultayı’ndaki para iddialarını, yerel seçimdeki para görüntülerini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, “Böyle muhalefet oldukça AK Parti için siyasi malzemeye ve aslında yenilenmeye de ihtiyaç yok” dedirtti.