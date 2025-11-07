Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Konstantinos Argiros’la Masalsı Bir Gece

        Konstantinos Argiros’la Masalsı Bir Gece

        Yunan müziğinin mega starı, Konstantinos Argiros, 17 Aralık Çarşamba gecesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek yeni yıl gala konseriyle müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konstantinos Argiros'la Masalsı Bir Gece
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunan müziğinin mega starı, sahne duruşu ve etkileyici sesiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Konstantinos Argiros, Sydney Opera Binası ve New York Barclay’deki konserlerinin ardından Türkiye’ye gelecek. Argiros, 17 Aralık Çarşamba gecesi, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek yeni yıl gala konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Bu özel konserden elde edilecek gelirin bir bölümü, çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürmek için çalışan Make-A-Wish Türkiye yararına bağışlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konstantinos Argiros
        #Çırağan Sarayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!