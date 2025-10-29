Konteyner ev devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 çocuğu ile piknik yapan Üçler K. (40), fırtınanın etkisiyle devrilen hobi bahçesindeki konteyner evin altında kalarak hayatını kaybetti. İlçenin çeşitli noktalarında fırtına etkisini sürdürürken, oluşan hortum, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlhanköy Mahallesi’nde Doruk mevkisinde meydana geldi. Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı. 3 çocuğu ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı.

REKLAM

Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi. Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler K., 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı.

Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Konteynerin içinde mahsur kalan ve hafif şekilde yaralanan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.