Çorum'da otomobil hafriyat alanına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çorum-Mecitözü Karayolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre içinde Çorumlu Uzman Çavuş Hayrani Çağlar ve AFAD'da görevli olduğu öğrenilen Özcan Çelik (46)'in bulunduğu otomobil Elvançelebi köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten hafriyat alanına uçtu.
İHA'nın haberine göre; kazada Eskişehir'de görevli Hava Uzman Çavuş Hayrani Çağlar (44) hayatını kaybederken, Özcan Çelik yaralandı.
Yaralı Çelik, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çağlar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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