Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aydınlıkevler Mahallesi yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, dönel kavşakta sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, park halindeki minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, otobüs durağına girerek durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken aracın ön tarafı hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. DHA'nın haberine göre; cadde bir süreliğine tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de, olası bir patlama ihtimaline karşı, yakındaki otomobilin aküsünü söktü. Yapılan incelemelerin ardından, iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.