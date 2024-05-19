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        Haberler Gündem Kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü

        Kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü

        Bursa'da evli çift Mustafa ve Sema Karaca'yı ölüm ayırdı. Motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 42 yaşındaki Mustafa Karaca hayatını kaybetti, 41 yaşındaki Sema Karaca ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:51
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        Kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin sulama kanalına çarptığı kazada sürücü Mustafa Karaca (42) yaşamını yitirdi, eşi Sema Karaca (41), ağır yaralandı.

        Fotoğraf: DHA

        Kaza, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi, Akköy kavşağında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik yönüne ilerleyen Mustafa Karaca yönetimindeki 43 U 2626 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Sürücü ile motosiklette bulunan eşi Sema Karaca ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Mustafa Karaca hastane yolunda yaşamını yitirirken, eşi Sema Karaca ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Mustafa Karaca'nın uzun yıllardır motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet gruplarına üye olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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