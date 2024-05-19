Kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü

Bursa'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin sulama kanalına çarptığı kazada sürücü Mustafa Karaca (42) yaşamını yitirdi, eşi Sema Karaca (41), ağır yaralandı.

Sürücü ile motosiklette bulunan eşi Sema Karaca ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Mustafa Karaca hastane yolunda yaşamını yitirirken, eşi Sema Karaca ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Mustafa Karaca'nın uzun yıllardır motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet gruplarına üye olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.