Avrupa'da % 11 Türkiye'de % 142 kazandırdı

Haberturk.com'dan Erdem AKTÜRK'ün haberine göre; Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde konuta yatırım yapanlar son 7 yılda yüzde 11 kazanırken aynı dönemde Türkiye'de konuta yatırım yapanlar ise yüzde 142 getiriyi cebine koydu. Türkiye bu oranla AB'deki en yüksek konut getirisi sunan ülkeyi bile ikiye katladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) son verilerine göre konut fiyatları, 2010-2017 yılları arasında Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde ortalama yüzde 11 artış gösterdi. Aynı dönemde konut fiyatları Euro bölgesinde ise yüzde 6 arttı.

EN SERT DÜŞÜŞ İSPANYA'DA

Üye ülkeler arasında söz konusu dönemde en fazla artış yüzde 73 ile Estonya'da görüldü. Fiyat artışında Estonya'yı yüzde 56 ile İsviçre takip ederken, fiyatların yüzde 49 oranında arttığı Avusturya, getiride 3'üncü sırada yer aldı. Letonya yüzde 47 artışla listede 4'üncü sırada yer alırken Lüksemburg yüzde 40 artışla 5'inci sırada yer aldı. İspanya'da 2008 yılında başlayan emlak krizinin etkilerinin devam ettiği görüldü. 2010 ile 2017 yılları arasında konut fiyatlarında en keskin düşüş İspanya'da görüldü. Bu ülkede fiyatlar yüzde 17 oranında azaldı. İspanya'dan sonraki konut fiyatlarının Avrupa'da en çok azaldığı ülke yüzde 15 düşüşle İtalya oldu.

TÜRKİYE METREKARE ORTALAMASI 2 BİN 112 TL

Son 1 yıllık döneme bakıldığında ise Avrupa Birliği ülkelerinde konut fiyatları 1 yılda yüzde 4.4 oranında yükseldi. Fiyatlar, Avrupa Birliği ekonomisinin belkemiği Almanya'da ise 1 yılda yüzde 4 artış gösterdi. Türkiye'de konut fiyatları ise Aralık 2016-Aralık 2017 döneminde yüzde 8.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'de 2010 yılının Ocak ayında 872 lira olan ortalama konut metrekare fiyatları, 2017 Aralık ayında 2 bin 112 liraya yükseldi. Böylece Türkiye'de konut yatırımcısına 7 yılda yüzde 142 kazandırdı.