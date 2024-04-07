Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Giriş: 07.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 07.04.2024 - 00:44
İlçe merkezi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi'nde, A.Y. (36) yönetimindeki otomobil ile G.K'nin (29) kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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