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        Haberler Gündem Konya'da bir araç yoldan çıkarak ağaca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Konya'da bir araç yoldan çıkarak ağaca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:01
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        Yoldan çıkarak ağaca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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        Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.

        Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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