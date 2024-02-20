Konya'da bir araç yoldan çıkarak ağaca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.
Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.