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        Haberler Gündem Konya'da kaçak silah atölyesine dönüştürülen evde 105 tabanca ele geçirildi - Güncel haberler

        Konya'da kaçak silah atölyesine dönüştürülen evde 105 tabanca ele geçirildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaçak silah atölyesine dönüştürülen evde 105 tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:42
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        Evi kaçak silah atölyesine dönüştürdüler
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından H.U'nun silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Antalya L tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan H.U'nun evindeki aramada, marka ve seri numarası bulunmayan 105 tabanca, matkap makinesi, yiv ve set açma makinesi, zımpara makinesi, tabanca alt gövdeleri, namluları, üst kapakları, şarjörleri, yayları, mekanizma kalıpları ve milleri ile birçok parça ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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