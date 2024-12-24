Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekir D, taraf avukatları ve maktul Elif D'nin yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan Bekir D, "Eşim çok sevdiğim bir insandı. Çok pişmanım. Allah'ın verdiği canı aldım. Çocuklarımı hem anasız hem babasız bıraktım." ifadesini kullandı.

Savcı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği sanık için "haksız tahrik indirimi" uygulanarak, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.