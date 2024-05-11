Konya'da minibüsteki kardeşlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda seyir halindeki minibüste bulunan kardeşlerden Remzi Özgün öldü, Ali Özgün yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Ali Özgün yönetimindeki minibüs seyir halindeyken kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Özgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, Ali Özgün'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre; saldırıda Ali Özgün boynundan, kardeşi Remzi Özgün de sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş de, çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırı haberini alan Özgün kardeşlerin yakınları hastaneye akın etti. Bunun üzerine hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.