AA

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zengen Mahallesi'nde yaşayan A.K.'nin (44) evinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'nin evinde yapılan aramalarda bir çömlek, bir testicik, bir boğa başı görünümlü işlemeli içki kabı ile bir bacak görünümlü ayak kısmı kırık içki kabı ele geçirdi.

Roma Dönemi'ne ait ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen eşyalar, Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İfadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.