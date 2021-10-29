Arazi ipotek kavgasında yeğen katili oldu

Kocası tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde Ahmet Rufai Ü, (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. ile evde kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine sinirlenen koca, eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Nuriye Ü. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdullah A. ve Nebahat A'nın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli Ahmet Rufai Ü, merkez Selçuklu ilçesinde gözaltına alındı.