Beyşehir Gölü'nde sazlık yangını

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Beyşehir Gölü kıyısında Karadiken mevkisindeki sazlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL
2022-12-11 18:58:42
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