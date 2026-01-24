Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Akşehir'de Akıllı Tarım Eğitimi tamamlandı

        Akşehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıllı Tarım Eğitimi bitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:35
        Akşehir'de Akıllı Tarım Eğitimi tamamlandı
        Akşehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıllı Tarım Eğitimi bitti.

        "AgriTech Akşehir" projesi kapsamında düzenlenen 30 saatlik eğitimde; teorik bilginin yanı sıra saha uygulamalarına da yer verildi.


        Katılımcılar, üretim verilerinin yapay zeka ile analiz edilmesi, hastalıkların uydu görüntüleri aracılığıyla erken teşhisi ve otonom tarım sistemlerinin yönetimi gibi konularda eğitim aldı.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.


        Proje ile Akşehir tarımında veriye dayalı üretim ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, geleneksel tarım uygulamalarının ileri teknolojiyle desteklenmesi amaçlanıyor.

        Eğitim programına; branş ve tarım alanı öğretmenleri, ziraat mühendisleri, ziraat tekniker ve teknisyenleri, tarım alanında öğrenim gören öğrenciler ile bölgedeki üreticiler katıldı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

