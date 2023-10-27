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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı, 15 yıl hapse çarptırıldı

        KONYA'da 'Susayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan tutuklu sanık Sabit Türk (27) 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hakkında iyi hal indirimi de uygulanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:45
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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı, 15 yıl hapse çarptırıldı
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        KONYA'da 'Susayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan tutuklu sanık Sabit Türk (27) 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hakkında iyi hal indirimi de uygulanmadı.

        Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Hakkında hazırlanan iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında, cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        15 YIL HAPİS VERİLDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın son duruşmasına sanık Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, Türk´ün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eylemin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, Sabit Türk'ün suç işlendikten sonraki davranışları, pişmanlığı ile verilecek cezanın olası etkileri hakkında mahkemeye olumlu kanaat yansımaması nedeniyle, iyi hal ve takdir indirimi uyguladı.

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