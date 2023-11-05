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        Konyaspor - Fatih Karagümrük: 1-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:31
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        Konyaspor - Fatih Karagümrük: 1-1
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye 

        HAKEMLER: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen

        KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı) , Soner Dikmen (Dk. 84 Oliveira), Nzonzi (Dk. 62 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 62 Muric), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

        FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin -, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk.84 Shukurov), Sangare (Dk.75 Mendes) , Rohden, Eysseric (Dk. 75 Sturaro), Can (Dk. 89 Kerem) Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar)

        GOLLER: Dk.90+7 Cikalleshi (Pen) (Konyaspor) - Dk. 46 Güven Yalçın (Fatih Karagümrük) 

        SARI KARTLAR: Calvo, Adil Demirbağ (Konyaspor), Güven Yalçın, Feghouli, Mendes, Biraschi, Levent Mercan (Fatih Karagümrük) 

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Konyaspor'un golünü 90+7'nci dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti. Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün ise tek golü 46'ncı dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

        30'uncu dakikada Rohden'in pasında ceza sahası yayında bulunan Eysseric'in şutunda top yandan auta çıktı. 

        38'nci dakikada Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre Bilgin, topa müdahale etti. 

        45+1'inci dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta cıktı. 

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 

        46'ncı dakikada Fatih Karagümrük, öne geçti. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Can'ın pasında, altıpas içindeki Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        54'üncü dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında topa yükselen Cicaldau'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı. 

        73'üncü dakikada ceza sahası dışında Rohden'in şutunda kaleci Bernardoni, topu kornere çeldi. 

        79'uncu dakikada Moreno'nun ortasında ceza sahasında topa yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 

        90+4'üncü dakikada Muric'in ortasında ceza sahasındaki Biraschi'nin topsuz alanda müdahalesinde Cikalleshi yerde kaldı. Hakem Mert Güzenge, 'VAR' incelemesi sonrası penatlı noktasını gösterdi. 

        90+7'nci dakikada Cikalleshi'nin penatlı vuruşuyla Konyaspor, beraberliği yakaladı:  1-1.

        Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Konya - İsmail AKKAYA

        2023-11-05 18:31:25

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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