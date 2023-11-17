Konya Şeker'in 3 fabrikası `Sürdürülebilir Güvenli Üretim Belgesi´ aldı

KONYAŞeker'in 3 fabrikası `Sürdürülebilir Güvenli Üretim´ belgesi aldı.

Belge teslim töreni Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ve Torku markasının bir gıda devi olduğunu belirterek ülke çapında daha da büyüyeceklerinin altını çizdi.

Erkonuycu, "TSE damgası olmayan bir mamul yani yurt dışını boş verin, yurt içinde de çok büyük itibar görmüyor. Onun için biz kurumlarımızda hep şunu iddia ederiz, biz çok iyi ürünler üretiriz. Bunun teyidi ancak bütün dünyada kabul gördüğü gibi yurdumuzu zaten öyle. Resmi de bir misyonu var, görevi var. Bundan ziyade yurt dışında da TSE damgası olmadan herhangi bir mamulde istediğiniz kadar iddialı olun. Çok bir geçerliliği yoktur. Üç gıda üretim birimimizin bu kurumdan destek görmesi, ödül demeyeyim ben buna, teyit görmesi ya da hakikaten mamulümüzün ürettiğimiz malın çok iyi olduğunun gösterilmesi, bizim için hakikaten mutluluk verici, gurur verici" dedi.

"AMAÇ TÜM PAYDAŞLARI GÜÇLENDİRMEK"

Belge teslim törenine katılan TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ise "Konya Şeker'i yapmış olduğu üretimlerdeki faaliyetleriyle alakalı almış oldukları sürdürülebilir güvenli hizmet belgesiyle alakalı bir belge töreni için bugün buradayız. Dünyada çok hızlı değişimler yaşanıyor. Özellikle birkaç yıl önce bütün dünyayı saran bir pandemi sürecinde gerçekten ülkeler kapılarını kapattı. Gıda üretimi de çok ciddi manada bir sıkıntıya uğradı. Tedarik noktalarında sıkıntılar yaşandı ve dünyada ciddi manada bir krize de sebebiyet verdi. Ama burada önemli olan üretimin sağlıklı ve sürdürülebilir devam edebilmesi için belli bir kriterlerin, standartların da belirlenmesi gerekiyordu. Aslında dünya buna hazır değildi. Çünkü böyle bir yakın tarihte böyle bir sıkıntıyı da yaşamış değildi. Tabii biz işletmelerimizle kurumlarımızla gurur duyuyoruz. İş birliklerimizin artırılmasına yönelik bazı alanlarda da iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Türk Standartları Enstitüsü Türkiye'nin baktığımız zaman gerek standardizasyon faaliyetlerinin sürdürülebilmesiyle gerekse ters laboratuvar, altyapı imkanlarıyla beraber güçlü bir yapıya sahip" dedi.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Konya / Merkez - DHA

2023-11-17 18:02:58