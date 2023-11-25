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        Konyaspor - Kasımpaşa: 2-0

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:10
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        Konyaspor - Kasımpaşa: 2-0
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye 

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy

        KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 84 Nzonzi), Muric (Dk. 60 Prip), Cicaldau (Dk. 79 Calvo), Moreno (Dk. 84 Yasir Subaşı), Oliveira (Dk.60 Cikalleshi)

        KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu (Dk. 26 Yasin Özcan), Aytaç Kara (Dk. 67 Gomis) Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Ngoy (Dk. 67 Ben Ouanes), Da Costa

        GOLLER: Dk. 63 Cikalleshi, Dk. 76 Guilherme (Konyaspor)

        SARI KART: Gökhan Gül (Kasımpaşa)

        Konyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa´yı sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelede Konyaspor'un gollerini 63´üncü dakikada Cikalleshi ve 76´ncı dakikada Guilherme kaydetti.

        7´nci dakikada ceza alanına topla sokulan Muric´in plase vuruşu sol yan direğin yanından az farkla auta çıktı.

        45´inci dakikada Cicaldau´nun ceza alanı sol çaprazından vuruşu kalecide kaldı.

        63´üncü dakikada Konyaspor golü buldu. Moreno´nun ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında Cikalleshi´nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        65´inci dakikada Ngoy´un arapasında ceza alanı yayı üzerinde topa gelişine vuran Hajradinovic´in şutu sağ yan direğin yanından auta çıktı.

        71´inci dakikada Cicaldau´nun ceza alanı çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş kalenin az farkla üstünden dışarı çıktı.

        74´üncü dakikada topla birlikte ceza alanı önüne kadar gelen Moreno´nun şutu kalenin yanından dışarı çıktı.

        75´inci dakikada ceza alanına sokulan Prip´in şutunu kaleci kornere çeldi.

        76´ncı dakikada orta alanda Cikalleshi´nin pasıyla ceza alanına kadar topu süren Guilherme ceza alanına girdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

        Karşılaşma 2-0 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Hasan DÖNMEZ

        2023-11-25 18:04:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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