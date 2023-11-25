Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oliveira (Dk.60 Cikalleshi), Muriç (Dk.60 Prip), Oğulcan Ülgün (Dk.85 Nzonzi), Cicaldau (Dk.80 Calvo), Moreno (Dk.85 Yasir Subaşı)

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu (Dk.26 Yasin Özcan), Omeruo, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Ngoy(Dk.68 Mortadha), Hajradinovic, Da Costa, Aytaç Kara (Dk.68 Iron Gomis)

Goller: Dk.64 Cihalleshi, Dk.77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kart: Dk.45 Gökhan Gül (Kasımpaşa)

KONYA

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