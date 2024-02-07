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        Tartıştığı iş arkadaşı balta ile öldürdü

        KONYA'da Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:30
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        Tartıştığı iş arkadaşı balta ile öldürdü
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        KONYA'da Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.

        Olay, 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çalıştığı yerde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan ile vatandaşı olan iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş arkadaşı Hasan'ın başına defalarca balta ile vurdu. Abdullahvasi Hasan kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Gelen sağlık ekibi, Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli ise Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

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