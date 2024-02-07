Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Alişan B. (28) idaresindeki 16 AGG 327 plakalı hafif ticari araç, Akşehir Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi Sanayi Kavşağı'nda E.S. (16) yönetimindeki 42 AJH 082 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.Ö. (15) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.S. Konya'ya sevk edildi.
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