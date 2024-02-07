Konya'da iş arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, maktulün iş arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şüpheliyi, kaçmak için gittiği otogarda yakaladı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu Abdullahvasi H'nin başına sert bir cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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