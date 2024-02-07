Konya'da iş arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
Konya'nın Karatay ilçesinde iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Fevziçakmak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin güvenlik ekipleri, gece saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu Abdullahvasi H'nin başına sert bir cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, maktulün iş arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şüpheliyi, kaçmak için gittiği otogarda yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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