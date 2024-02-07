Konya'da bebeğin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili Kulu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bebeğin anne ve babası ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan kontrollerde bebeğin öldüğü anlaşıldı. Doktor tarafından haber verilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesinde yabancı uyruklu anne-baba, henüz ismini koymadıkları 8 aylık erkek bebeklerinin hareketsiz olduğunu fark ederek, sabah saatlerinde hastaneye getirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 8 aylık bebeğin hastaneye ölü olarak getirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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