Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da depremzedelerle buluştu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da depremzedelerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazlı açıklamaya göre, Altay, ilk olarak Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay, Meram belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hayata geçirilen 3. Etap Konteyner Kent'teki KOMEK Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek, burada eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.

        Daha sonra Konya - Hatay Kardeşlik Çarşısı'nı ziyaret eden Altay, devletin tüm imkanlarıyla acıları dindirmek ve depremin yaralarını sarmak için canla başla çalıştığını vurguladı.

        Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma ruhunu canlı tutmak amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de emeklilere sağlık taraması yapıldı
        Seydişehir'de emeklilere sağlık taraması yapıldı
        Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye para cezası ve...
        Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye para cezası ve...
        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, asker adaylarıyla buluştu
        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, asker adaylarıyla buluştu
        Asker eğlencesinde silah kullanan 26 kişiye adli işlem
        Asker eğlencesinde silah kullanan 26 kişiye adli işlem
        Akgöl sazlıkları göçmen kuşlar için "güvenli liman" özelliğini koruyor
        Akgöl sazlıkları göçmen kuşlar için "güvenli liman" özelliğini koruyor