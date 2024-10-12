Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Tuz Gölü'nün endemik türlerinin genleri, kuraklıkta yetişebilecek bitkilere aktarılacak

        KONYA'daSelçuk Üniversitesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuz Gölü'nün endemik türlerinin genleri, kuraklıkta yetişebilecek bitkilere aktarılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'daSelçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuna Uysal'ın yürütücülüğündeki proje ile Tuz Gölü'nün çevresindeki endemik bitki türlerinden alınacak genler, kuraklıkla mücadelede kullanılacak. Bu genler, kuraklık dönemlerinde de yetişebilecek buğday, çavdar, arpa, yonca ve benzeri bitkilere aktarılacak. Prof. Dr. Uysal, projeye ilişkin, "Gelecek daha kıraç, daha kurak dünya topraklarında ziraatin sürdürülebilirliği açısından çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

        Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü'nün çevresindeki endemik bitki türlerinden alınacak genler, kuraklıkla mücadelede kullanılacak. Bu genler, kuraklık dönemlerinde de yetişebilecek buğday, çavdar, arpa, yonca ve benzeri bitkilere aktarılacak. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Uysal'ın yürütücülüğündeki 'Tuz Gölü ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Endemik Türler ve Üzerinde Fenotipik Plastisite ve Epigenetik Mekanizmaların Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar' adlı proje, TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görüldü.

        '70 TANESİ ÜLKEMİZ İÇİN LOKAL ENDEMİK OLARAK BİLİNENLERDEN'

        Prof. Dr. Tuna Uysal, "Tuz Gölü, çok önemli bitki alanlarından bir tanesi. 400'e kadar türle temsil edilmekle birlikte bunların 70 tanesi ülkemiz için lokal endemik olarak bilinenlerden. Proje kapsamındaki ana hedeflerimizden bir tanesi, tuzcul ortamda yayılış gösterebilme yetisine sahip bu bitkilerin genetik bazda, genom bazında karakterizasyonlarının yapılması. Tabii ki bu süreçte bu genom bazında genlerin nasıl işlediğini, zorlu şartlarda bitkilerin nasıl hayatta kaldığını ortaya koymak adına glikofit diye ifade ettiğimiz, normal kıraç alanlarda yayılış gösteren en yakın akraba türler ile hedef alınan genler açısından kıyaslanarak tuzcul ortamdaki dirençleri, direnç genlerini bu kıraç ortamda, glikofit topraklarda yayılış gösteren türlere aktarabilmek. Tabii bu bizim ileriki çalışmalarımızın en önemli hedeflerinden bir tanesi. Bunun özellikle buğdaygiller familyasında yer alan buğday, çavdar, arpa, yonca ve benzeri akraba türlerine uyarlanması demek. Gelecek daha kıraç, daha kurak dünya topraklarında ziraatin sürdürülebilirliği açısından çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

        'GEN KAYNAKLARININ İSTENİLEN VERİMDE TUTULABİLMESİ AÇISINDA CİDDİ RİSKLER'

        Projenin sadece insan besinini içeren bitkilerle sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Tuna Uysal, "Ana hedefimiz tahıllar üzerine değil, sadece insan besini üzerinde de değil. Biliyorsunuz dünya iklimi sürekli değişiyor. Küresel bazda iklim değişiklikleriyle karşı karşıyayız. Karbondioksitasyonun gittikçe artması, radyasyonun artması, sıcaklıkların gece gündüz farklarının artması. Bunlar yenilebilir gen kaynaklarının istenilen verimde tutulabilmesi açısından ciddi riskler. Bilim insanları olarak bunun önüne nasıl geçeriz? Gelecek için nasıl şimdiden birtakım çözüm yolları bulabiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz. Bu kapsamda da temel hedefimiz özellikle farklı tuz konsantrasyonlarında yaşayabilme kabiliyetinde olan türlerin genlerinin bu prosesi nasıl yerine getirdiğini tespit etmek. Ve buradan gelen bilgileri ise kıraçlaşan dünyadaki topraklara ve o topraklarda yayılış gösteren ekim dikimi yapılan türlere aktarabilmek. Bunları eğer şimdiden tespit edersek gelecekte daha da çoraklaşacak, daha tuz miktarı artacak, besin miktarı azalacak topraklarda yetişebilecek gen kaynaklarında tespit edebilmiş oluyoruz" diye konuştu.

        'BU TÜRLERİ YERİNDE KORUMAK ZORUNDAYIZ'

        Tuz Gölü'nün bilim camiası için bir laboratuvar niteliği taşıdığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Ertuğrul, "Tuz Gölü içinde barındırdığı biyolojik çeşitlilik unsurları ile uzun yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çeken bir alan. Tuz Gölü ve çevresinde şu anda dünya ölçeğinde korumaya özgü yaklaşık olarak 30 civarında bitki türü var ki bunun 13 tanesi Uluslararası Koruma Sözleşmesi altında, 5 tanesi Avrupa Koruma Sözleşmesi altında. Türkiye imza attığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereğince bu türleri yerinde korumak zorunda. Tuz Gölü kesinlikle bir laboratuvar diyebiliriz. Sadece bitki açısından değil, farklı hayvan türleri açısından da oldukça zengin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        "Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor
        "Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor
        Obruk manzaralı otel beklentinin üstünde ziyaretçi ağırlıyor
        Obruk manzaralı otel beklentinin üstünde ziyaretçi ağırlıyor
        Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
        Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
        2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim'de açacak
        2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim'de açacak