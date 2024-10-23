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        Konya'da hırsızlık şüphelilerine özel harekat destekli operasyon; 3 gözaltı

        KONYA'da polisin düzenlediği özel harekat destekli operasyonda 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:00
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        Konya'da hırsızlık şüphelilerine özel harekat destekli operasyon; 3 gözaltı
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        KONYA'da polisin düzenlediği özel harekat destekli operasyonda 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisin desteği ile hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 18 suç kaydı olan Y.G. (38), 17 suç kaydı olan M.M.E. (17) ve 6 suç kaydı bulunan İ.Ş.G. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği, 24 sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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