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        Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:55
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        Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, Pınarbaşı Mahallesi 153545 Sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Önder Ü. ve Hasip N.'nin oturduğu dairede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Önder Ü. ve Hasip N., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemesini sürdürüyor.

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