'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çıkardı' (3)

Konya'da taksi şoförü üniversiteli Eren Peker'i, trafikte 'yol verme' kavgasında vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tekelioğlu, saldırıya karışan sürücü Muammer Büyüksarıkulak ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek Karabacak ile Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.