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        Konyaspor kadrosuna 6 futbolcu kattı

        KONYASPOR ara transfer sezonunda 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:55
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        Konyaspor kadrosuna 6 futbolcu kattı
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        KONYASPOR ara transfer sezonunda 6 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekipten 5 futbolcunun 4’ü sezon sonuna kadar takımdan kiralık olarak ayrılırken, 1 futbolcunun ise sözleşmesi karşılıklı fesih edildi.

        Konyaspor, ara transfer sezonunda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık, Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3.5 yıllık, Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen stoper Mehmet Kaya ile 3.5 yıllık, Norveç ekibi Fredrikstad forması giyen Morten Bjørlo ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Serik Belediyespor forması terleten Abdurrahman Üresin 3.5 yıl ve Altınordu’da oynayan Ata Yanık ile de 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Ankaragücü forması giyen Bahadır Gündördü sözleşmesinin ardından Iğdır FK’ya, Yeni Malatyaspor forması giyen Mehmet Güneş de Ümraniyespor’a sezon sonuna kadar kiralandı.

        5 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRILDI

        Yeşil-Beyazlı ekip, ön libero oynayan Niko Rak’ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi. Takımda yine ön libero olarak oynayan Ufuk Akyol Erokspor’a, Adem Eren Kabak Gençlerbirliği’ne, Ömer Sağlam da Ankara Demirspor’a sezon sonuna kadar kiralandı.

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        Galeri
        Galeri
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