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        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası 2'nci gün yarışlarıyla devam ediyor

        KONYA'DA düzenlenen dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2'nci gün yarışları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:00
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        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası 2'nci gün yarışlarıyla devam ediyor
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        KONYA'DA düzenlenen dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2’nci gün yarışları başladı.

        Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez Konya’da düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2’nci gün yarışları start aldı. Konya Olimpik Veledromu’nda devam eden yarışların bugünkü bölümünde omnium, keirin ve madison klasmanı yapılacak. Akşam seansında ise omnium, sprint ve keirin final yarışları gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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