Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası 2'nci gün yarışlarıyla devam ediyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez Konya’da düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2’nci gün yarışları start aldı. Konya Olimpik Veledromu’nda devam eden yarışların bugünkü bölümünde omnium, keirin ve madison klasmanı yapılacak. Akşam seansında ise omnium, sprint ve keirin final yarışları gerçekleştirilecek.

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