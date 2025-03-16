Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı (2)

Konya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3’üncü gün yarışlarında Büyük Britanyalı Matthew Richardson'un sprint yarışında 9.041 saniyeyle dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı. Ancak yapılan incelemenin ardından Matthew Richardson’un mavi bant altına indiği için dünya rekorunun iptal edildiği açıklandı.

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